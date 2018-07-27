ФАС оштрафовала «Тинькофф Мобайл» за рекламу отмены роуминга «по всей России». Но не в Крыму
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала оператора «Тинькофф Мобайл» за недостоверную рекламу.
В рекламе, размещенной во «ВКонтакте», компания обещала услуги связи без роуминга на всей территории России. Однако, как выяснила ФАС, на территории Крыма и Севастополя все равно действовал роуминг.
ФАС предписала устранить нарушения и направила материалы в суд для назначения административного штрафа.
Соответственно, заключила Комиссия ведомства, спорная реклама содержит не соответствующие действительности сведения о потребительских свойствах услуг связи.