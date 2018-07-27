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ФАС оштрафовала «Тинькофф Мобайл» за рекламу отмены роуминга «по всей России». Но не в Крыму

Федеральная антимонопольная служба
14:31, 27 июля 2018
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала оператора «Тинькофф Мобайл» за недостоверную рекламу.

В рекламе, размещенной во «ВКонтакте», компания обещала услуги связи без роуминга на всей территории России. Однако, как выяснила ФАС, на территории Крыма и Севастополя все равно действовал роуминг.

ФАС предписала устранить нарушения и направила материалы в суд для назначения административного штрафа.

Соответственно, заключила Комиссия ведомства, спорная реклама содержит не соответствующие действительности сведения о потребительских свойствах услуг связи.

Федеральная антимонопольная служба

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