ФАС обяжет устанавливать на телефоны отечественный софт
Производителей мобильных телефонов и компьютеров планируют обязать предустанавливать по умолчанию российские аналоги мобильных приложений и программных продуктов.
Такое предложение, как стало известно «Коммерсанту», содержится в подготовленной ФАС «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.
Разработать законопроект об обязательной предустановке отечественного софта ФАС планирует к апрелю 2019 года.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что таким образом Федеральная антимонопольная служба хочет поддержать отечественного производителя. При этом они отмечают, что конкуренция между приложениями должна, в первую очередь, регулироваться рынком.
«Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона», — предполагает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.