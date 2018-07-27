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ФАС обяжет устанавливать на телефоны отечественный софт

Коммерсант
07:32, 27 июля 2018
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Производителей мобильных телефонов и компьютеров планируют обязать предустанавливать по умолчанию российские аналоги мобильных приложений и программных продуктов.

Такое предложение, как стало известно «Коммерсанту», содержится в подготовленной ФАС «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Разработать законопроект об обязательной предустановке отечественного софта ФАС планирует к апрелю 2019 года.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что таким образом Федеральная антимонопольная служба хочет поддержать отечественного производителя. При этом они отмечают, что конкуренция между приложениями должна, в первую очередь, регулироваться рынком.

«Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона», — предполагает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Коммерсант
Предустановленные приложения на телефонах стали причиной разбирательства ФАС с Google. Антимонопольное ведомство сочло, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных устройств на базе Android. На Google был наложен штраф в 438 миллионов рублей. Компания безуспешно пыталась его оспорить.
В апреле 2017 года было заключено мировое соглашение, по которому Google обязалась оплатить все штрафы и не требовать от производителей предустанавливать только ее приложения.
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