ФАС обяжет устанавливать на телефоны отечественный софт

Производителей мобильных телефонов и компьютеров планируют обязать предустанавливать по умолчанию российские аналоги мобильных приложений и программных продуктов.

Такое предложение, как стало известно «Коммерсанту», содержится в подготовленной ФАС «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы.

Разработать законопроект об обязательной предустановке отечественного софта ФАС планирует к апрелю 2019 года.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что таким образом Федеральная антимонопольная служба хочет поддержать отечественного производителя. При этом они отмечают, что конкуренция между приложениями должна, в первую очередь, регулироваться рынком.