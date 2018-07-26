Венесуэла проведет деноминацию и привяжет боливар к криптовалюте

Как сообщает Reuters, Мадуро также рассказал, что боливар будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro. Таким образом власти собираются стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты. С 20 августа боливар потеряет пять нулей.

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. Инфляция, по данным оппозиционного президенту Конгресса, в июне 2018 года превысила 46 тысяч процентов. МВФ прогнозировал, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов.

В марте Николас Мадуро обещал провести деноминацию, при которой боливар потеряет три нуля. Новые банкноты собирались выпустить 4 июня, но этого не произошло.