Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Венесуэла проведет деноминацию и привяжет боливар к криптовалюте

Associated Press
10:33, 26 июля 2018
Надежный источник

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации национальной валюты. С 20 августа боливар потеряет пять нулей.

Как сообщает Reuters, Мадуро также рассказал, что боливар будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro. Таким образом власти собираются стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. Инфляция, по данным оппозиционного президенту Конгресса, в июне 2018 года превысила 46 тысяч процентов. МВФ прогнозировал, что к концу года инфляция может достичь миллиона процентов.
В марте Николас Мадуро обещал провести деноминацию, при которой боливар потеряет три нуля. Новые банкноты собирались выпустить 4 июня, но этого не произошло.

Читайте также

новости

Кто из музыкантов отказался выступать на «Нашествии», а кто нет. В одной картинке

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы