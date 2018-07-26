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В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»

Associated Press
05:20, 26 июля 2018
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В Японии привели в исполнение смертные приговоры еще шестерым членам секты «Аум Синрике», устроившей в 1995 году теракт в токийском метро.

Таким образом, в течение месяца были казнены все 13 участников секты, приговоренные к смерти.

Япония никогда не казнила так много людей в течение одного месяца, сказала министр юстиции Йоко Камикава. Она назвала их преступления беспрецедентно чудовищными и заявила, что они никогда не должны повториться (англ. яз.).

Associated Press
В начале июля в Японии казнили семерых членов «Аум Синрике», в том числе основателя секты Секо Асахару.

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