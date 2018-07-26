В Японии казнили еще шестерых членов секты «Аум Синрике»
В Японии привели в исполнение смертные приговоры еще шестерым членам секты «Аум Синрике», устроившей в 1995 году теракт в токийском метро.
Таким образом, в течение месяца были казнены все 13 участников секты, приговоренные к смерти.
Япония никогда не казнила так много людей в течение одного месяца, сказала министр юстиции Йоко Камикава. Она назвала их преступления беспрецедентно чудовищными и заявила, что они никогда не должны повториться (англ. яз.).
В начале июля в Японии казнили семерых членов «Аум Синрике», в том числе основателя секты Секо Асахару.