У посольства США в Пекине произошел взрыв, пишет Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев. Представители посольства подтвердили эту информацию.

По данным Reuters, подозреваемый в совершении взрыва доставлен в больницу.

Одновременно китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение около здания, передает Reuters. В то же время очевидцы заявили агентству, что слышали взрыв и ощущали вибрацию.

На видео и фотографиях, предположительно снятых на месте происшествия, виден дым.