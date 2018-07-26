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У посольства США в Пекине произошел взрыв

Associated Press
06:19, 26 июля 2018
Требует подтверждения

У посольства США в Пекине произошел взрыв, пишет Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев. Представители посольства подтвердили эту информацию.

По данным Reuters, подозреваемый в совершении взрыва доставлен в больницу.

Одновременно китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение около здания, передает Reuters. В то же время очевидцы заявили агентству, что слышали взрыв и ощущали вибрацию.

На видео и фотографиях, предположительно снятых на месте происшествия, виден дым.

Explosion reported outside US embassy in China
Hong Kong Free Press
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