Центробанк перенес изменение тарифов ОСАГО на осень
Центробанк перенес сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО с лета 2018 года на начало осени, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.
«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени», — отметил он.
Центробанк планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 20% в обе стороны (новый диапазон составит 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей).
Изменение тарифов — первый этап планов ЦБ по либерализации ОСАГО. К 2025 году Центробанк планирует отказаться от госрегулирования этих тарифов.