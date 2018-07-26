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Центробанк перенес изменение тарифов ОСАГО на осень

РБК
08:15, 26 июля 2018
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Центробанк перенес сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО с лета 2018 года на начало осени, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени», — отметил он.

РБК
Центробанк планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 20% в обе стороны (новый диапазон составит 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей). 
Изменение тарифов — первый этап планов ЦБ по либерализации ОСАГО. К 2025 году Центробанк планирует отказаться от госрегулирования этих тарифов.

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