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Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу

Интерфакс
10:17, 26 июля 2018
Надежный источник

Российский футбольный союз продлит контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Новый контракт, объявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев на пресс-конференции, будет заключен на два года с возможностью продления еще на два года.

Другие подробности контракта, в том числе сумму, Алаев уточнять не стал, сообщив лишь, что «бюджет на тренерский штаб составляет 2,5 миллиона евро <…> мы в пределах этих цифр оперируем».

Действующий контракт Станислава Черчесова истекает 31 июля. 
Под руководством Черчесова сборная России на ЧМ-2018 дошла до ¼ финала, показав лучший результат за всю историю участия в чемпионатах мира.
Черчесов номинирован на звание лучшего тренера по версии ФИФА.

Сборная России на ЧМ-2018

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