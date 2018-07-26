Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз продлит контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

Новый контракт, объявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев на пресс-конференции, будет заключен на два года с возможностью продления еще на два года.

Другие подробности контракта, в том числе сумму, Алаев уточнять не стал, сообщив лишь, что «бюджет на тренерский штаб составляет 2,5 миллиона евро <…> мы в пределах этих цифр оперируем».