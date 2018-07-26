Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу
Российский футбольный союз продлит контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.
Новый контракт, объявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев на пресс-конференции, будет заключен на два года с возможностью продления еще на два года.
Другие подробности контракта, в том числе сумму, Алаев уточнять не стал, сообщив лишь, что «бюджет на тренерский штаб составляет 2,5 миллиона евро <…> мы в пределах этих цифр оперируем».
Действующий контракт Станислава Черчесова истекает 31 июля.
Под руководством Черчесова сборная России на ЧМ-2018 дошла до ¼ финала, показав лучший результат за всю историю участия в чемпионатах мира.
Черчесов номинирован на звание лучшего тренера по версии ФИФА.