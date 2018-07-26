Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров

Поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России», могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Соответствующие поправки, рассказала она, предполагают наделить МИД РФ функцией обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.

Для получения аккредитации операторы должны будут выполнить несколько условий:

открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ;

обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированными в соответствии с законодательством РФ;

иметь не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств;

максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна превышать 20%.

По словам Тюриной, критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов не сможет ее получить. В случае принятия поправок, иностранным посольствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем искать новых подрядчиков, считает она.