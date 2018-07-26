МИД России назвал Марию Бутину политзаключенной

В связи с арестом Бутиной российский МИД выразил протест Госдепартаменту США. По словам Кожина, на Бутину оказывают «жесточайшее психологическое давление». «Соштопанное ФБР обвинение построено на вырванных из контекста выдержках из личной переписки Бутиной в соцсетях», — утверждает Кожин.

МИД России назвал политзаключенной Марию Бутину, обвиняемую в незаконном лоббировании интересов России в США. «Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики», — заявил заместитель официального представителя министерства Артем Кожин.

«Определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы. И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?» — сказал Кожин.

США обвиняют Марию Бутину в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации и сговоре с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне.

По версии Минюста США, Бутина действовала в сговоре с бывшим российским сенатором, который сейчас занимает высокий пост в Банке России. Предполагается, что это зампред ЦБ Александр Торшин.