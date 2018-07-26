Иностранцам с паспортами болельщиков ЧМ-2018 разрешили приезжать в Россию без виз до конца года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий иностранцам посещать Россию по паспортам болельщиков ЧМ-2018 до конца года. Для въезда в страну визы оформлять будет не нужно, необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

Законопроект был внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями и депутатами всех фракций и принят в приоритетном порядке. Его идея принадлежит президенту России Владимиру Путину.