Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Иностранцам с паспортами болельщиков ЧМ-2018 разрешили приезжать в Россию без виз до конца года

Госдума России
11:52, 26 июля 2018
Надежный источник

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий иностранцам посещать Россию по паспортам болельщиков ЧМ-2018 до конца года. Для въезда в страну визы оформлять будет не нужно, необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

Законопроект был внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями и депутатами всех фракций и принят в приоритетном порядке. Его идея принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин ранее предлагал давать бесплатные визы друзьям и родственникам болельщиков ЧМ-2018.

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы