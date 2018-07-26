Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Главные российские знаменитости», составленный с учетом доходов звезд, а также числа их упоминаний в СМИ и популярности поисковых запросов.

Первую строчку, как и в прошлом году, занял хоккеист Александр Овечкин. Его годовой доход составители рейтинга оценили в 14,5 миллиона долларов.

На втором месте оказался лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с доходом в 13,9 миллиона долларов, на третьем — Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).

В топ-5 также вошли Григорий Лепс (8,2 миллиона долларов) и Иван Ургант (с доходом 8,5 миллиона он уступил Лепсу по числу поисковых запросов).