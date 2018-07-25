В Италии задержали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого

На севере Италии полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, который обвиняется в получении взятки. Кривицкий был задержан по запросу России и будет доставлен в Венецию.

Его адвокат заявил, что бывший сенатор «считал себя в Италии в безопасности от политического преследования», которое якобы началось из-за высказываний Кривицкого против военных действий на Украине («Медузе» не удалось найти таких заявлений; в 2014 году при принятии Советом Федерации решения о вводе войск в Крым все голосовали за).