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В Италии задержали бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого

ANSA
14:30, 25 июля 2018
Надежный источник

На севере Италии полиция задержала бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого, который обвиняется в получении взятки. Кривицкий был задержан по запросу России и будет доставлен в Венецию.

Его адвокат заявил, что бывший сенатор «считал себя в Италии в безопасности от политического преследования», которое якобы началось из-за высказываний Кривицкого против военных действий на Украине («Медузе» не удалось найти таких заявлений; в 2014 году при принятии Советом Федерации решения о вводе войск в Крым все голосовали за).

Дмитрий Кривицкий был членом Совета Федерации от Новгородской области в 2011-2016 годах. В марте 2017 года его заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 миллионов рублей. Дело связано с новгородским «дорожным делом» о махинациях при выделении денег на ремонт дорог.
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