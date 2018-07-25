Ученые нашли под поверхностью Марса озеро с жидкой водой

Под поверхностью Марса есть вода в жидком состоянии. К такому выводу пришли исследователи из Италии после изучения радиолокационных данных радара MARSIS, установленного на зонде Mars Express.

По словам исследователей, им удалось обнаружить под южным полюсом планеты водоем диаметром около 20 километров и глубиной до одного метра.