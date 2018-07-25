Ученые нашли под поверхностью Марса озеро с жидкой водой
Под поверхностью Марса есть вода в жидком состоянии. К такому выводу пришли исследователи из Италии после изучения радиолокационных данных радара MARSIS, установленного на зонде Mars Express.
По словам исследователей, им удалось обнаружить под южным полюсом планеты водоем диаметром около 20 километров и глубиной до одного метра.
Если открытие ученых подтвердится, это будет первым случаем находки на Марсе устойчивого скопления жидкой воды. Замороженную воду на планете находили неоднократно — лед присутствует на поверхности планеты на ее полюсах, а также на склонах некоторых кратеров и оврагов.
Несколько лет назад при изучении снимков Марса были обнаружены полосы, визуально похожие на потоки воды, появлявшиеся летом и исчезавшие зимой. Ученые предполагали, что это могут быть ручьи из очень соленой воды, однако более поздние исследования показали, что скорее всего, это потоки песка и пыли.