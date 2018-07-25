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Суд арестовал пятерых участников избиения заключенного в ярославской ИК-1

Meduza
08:27, 25 июля 2018
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В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудников исправительной колонии № 1 Сергея Драчева, Максима Яблокова, Сергея Ефремова, Игоря Богданова и Алексея Бровкина по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Об этом «Медузе» сообщил корреспондент «7×7» Даниил Кузнецов.

Еще одному фигуранту дела, замначальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания на 72 часа.

В суде было объявлено, что Яблоков, старший инспектор службы безопасности, написал явку с повинной и дал показания на других участников происшествия.

По делу об избиении Евгения Макарова задержаны шесть сотрудников ФСИН. Правозащитники говорят, что, судя по видеозаписи, которую 20 июля опубликовала «Новая газета», в помещении во время издевательств над Макаровым находились по меньшей мере 18 человек.

Пытки в ярославской колонии

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