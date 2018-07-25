Суд арестовал пятерых участников избиения заключенного в ярославской ИК-1

В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудников исправительной колонии № 1 Сергея Драчева, Максима Яблокова, Сергея Ефремова, Игоря Богданова и Алексея Бровкина по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Об этом «Медузе» сообщил корреспондент «7×7» Даниил Кузнецов.

Еще одному фигуранту дела, замначальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания на 72 часа.

В суде было объявлено, что Яблоков, старший инспектор службы безопасности, написал явку с повинной и дал показания на других участников происшествия.