Штаб Собянина пожаловался в избирком на матерные ролики «Не клади на выборы»

Штаб Сергея Собянина, баллотирующегося в очередной раз на пост мэра Москвы, обратится в Мосгоризбирком с просьбой разобраться с видеороликами «Не клади на выборы». Об этом сообщил «Интерфаксу» глава штаба Константин Ремчуков.

Ролики, призывающие с использованием нецензурной лексики прийти на выборы мэра 9 сентября, были размещены в десятках популярных сообществ в соцсети «ВКонтакте» (с некоторых страниц видео позже удалили).

По словам Ремчукова, некоторые связали ролики с кампанией Собянина, «разумеется, не имея никаких доказательств». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», — подчеркнул он.