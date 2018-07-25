Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Штаб Собянина пожаловался в избирком на матерные ролики «Не клади на выборы»

Интерфакс
14:46, 25 июля 2018
Надежный источник

Штаб Сергея Собянина, баллотирующегося в очередной раз на пост мэра Москвы, обратится в Мосгоризбирком с просьбой разобраться с видеороликами «Не клади на выборы». Об этом сообщил «Интерфаксу» глава штаба Константин Ремчуков.

Ролики, призывающие с использованием нецензурной лексики прийти на выборы мэра 9 сентября, были размещены в десятках популярных сообществ в соцсети «ВКонтакте» (с некоторых страниц видео позже удалили).

По словам Ремчукова, некоторые связали ролики с кампанией Собянина, «разумеется, не имея никаких доказательств». «Заниматься подобной безвкусицей мы никогда бы не стали», — подчеркнул он.

Читайте также

новости

Адвокат связал дело о пытках в ярославской ИК-1 с влиянием Запада. Цитата

новости

Студентка из Швеции остановила депортацию афганца. Она отказалась сесть на свое место в самолете

1 минута
новости

Кто из музыкантов отказался выступать на «Нашествии», а кто нет. В одной картинке

новости

«Это такая маслянистая субстанция без запаха». Британец, выживший после отравления «Новичком», дал первое интервью

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы