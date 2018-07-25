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Политик из Джорджии, кричавший «ниггер» на шоу Саши Барона Коэна, ушел в отставку

CNN
11:22, 25 июля 2018
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Член палаты представителей Конгресса штата Джорджия, республиканец Джейсон Спенсер покинул свой пост после выступления на сатирическом шоу Саши Барона Коэна «Who Is America?».

Ведущий шоу, в числе прочего, заставил Спенсера бегать со спущенными штанами и кричать «ниггер».

Отставка вступит в силу 31 июля, говорится в заявлении, направленном Спенсером спикеру палаты представителей Конгресса штата Дэвиду Рэльстону (англ.яз.).

CNN
После того, как выпуск «Who Is America?» вышел в эфир, губернатор Джорджии Натан Дил заявил, что увиденное «печально и мерзко», а спикер палаты представителей Конгресса штата Дэвид Рэльстон призвал Спенсера уйти в отставку. Спенсер сначала грозил засудить создателей шоу, а затем принес публичные извинения.

Что происходит на шоу Саши Барона Коэна

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