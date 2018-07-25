Политик из Джорджии, кричавший «ниггер» на шоу Саши Барона Коэна, ушел в отставку
Член палаты представителей Конгресса штата Джорджия, республиканец Джейсон Спенсер покинул свой пост после выступления на сатирическом шоу Саши Барона Коэна «Who Is America?».
Ведущий шоу, в числе прочего, заставил Спенсера бегать со спущенными штанами и кричать «ниггер».
Отставка вступит в силу 31 июля, говорится в заявлении, направленном Спенсером спикеру палаты представителей Конгресса штата Дэвиду Рэльстону (англ.яз.).
После того, как выпуск «Who Is America?» вышел в эфир, губернатор Джорджии Натан Дил заявил, что увиденное «печально и мерзко», а спикер палаты представителей Конгресса штата Дэвид Рэльстон призвал Спенсера уйти в отставку. Спенсер сначала грозил засудить создателей шоу, а затем принес публичные извинения.