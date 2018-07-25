Участников Pussy Riot оштрафовали на 1500 рублей за полицейскую форму на акции в «Лужниках»

Петр Верзилов, принимавший участие в акции «Милиционер вступает в игру» во время финала ЧМ-2018 по футболу, оштрафован за незаконное ношение полицейской формы.

Верзилову, Никульшиной, Пахтусовой и Курачеву за акцию «Милиционер вступает в игру» также назначен административный арест на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В течение трех лет им будет запрещено посещать спортивные мероприятия.

Одетые в полицейскую форму участники Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу, проходившего 15 июля в «Лужниках» в Москве, выбежали на поле. Акцией, по их словам, они хотели привлечь внимание к освобождению политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.