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Участников Pussy Riot оштрафовали на 1500 рублей за полицейскую форму на акции в «Лужниках»

Медиазона
09:44, 25 июля 2018
Надежный источник

Петр Верзилов, принимавший участие в акции «Милиционер вступает в игру» во время финала ЧМ-2018 по футболу, оштрафован за незаконное ношение полицейской формы.

По статье 17.12 КоАП Верзилову назначен штраф в 1,5 тысячи рублей, форму мировой судья постановил изъять.

Обновление: Такие же штрафы назначены другим участницам акции — Ольге Курачевой, Ольге Пахтусовой и Веронике Никульшиной.
Верзилову, Никульшиной, Пахтусовой и Курачеву за акцию «Милиционер вступает в игру» также назначен административный арест на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В течение трех лет им будет запрещено посещать спортивные мероприятия.
Одетые в полицейскую форму участники Pussy Riot во время финального матча чемпионата мира по футболу, проходившего 15 июля в «Лужниках» в Москве, выбежали на поле. Акцией, по их словам, они хотели привлечь внимание к освобождению политзаключенных и необходимости политической конкуренции в России.

Pussy Riot в финале ЧМ-2018

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