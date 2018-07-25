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Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Ведомости
14:35, 25 июля 2018
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Минтруд подготовил документ с предложениями проработки вопроса об усилении ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Ведомство предлагает в течение всего «переходного периода» пенсионной реформы проводить целевые проверки для выявления нарушений трудовых прав людей в предпенсионном возрасте. 

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, — сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду, и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.

Ведомости
19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. За документ голосовали только представители «Единой России».
Понятие «предпенсионного возраста» в России формально сейчас никак не определено.

Повышение пенсионного возраста в России

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