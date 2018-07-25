Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Минтруд подготовил документ с предложениями проработки вопроса об усилении ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.
Ведомство предлагает в течение всего «переходного периода» пенсионной реформы проводить целевые проверки для выявления нарушений трудовых прав людей в предпенсионном возрасте.
Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, — сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду, и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.