Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Ведомство предлагает в течение всего « » пенсионной реформы проводить целевые проверки для выявления нарушений трудовых прав людей в предпенсионном возрасте.

Минтруд подготовил документ с предложениями проработки вопроса об усилении ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, — сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду, и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. За документ голосовали только представители «Единой России».

Понятие «предпенсионного возраста» в России формально сейчас никак не определено.