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Госдума разрешила регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД

Госдума
13:00, 25 июля 2018
Надежный источник

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об упрощении регистрации автомобилей и получения номерных знаков на них.

Он разрешает оформлять государственную регистрацию нового автомобиля у дилеров без посещения ГИБДД. Инспекторы будут присваивать автомобилям сочетания букв и цифр, а изготовление металлических номерных табличек — регистрационный знак — передадут аккредитованным частным компаниям.

На подержанные автомобили нововведение распространяться не будет.

Стоимость этой услуги определит Федеральная антимонопольная служба, а компании, которые смогут оформлять регистрацию, включат в реестр.

Этот же законопроект устанавливает, что собственником автомобиля не может быть лицо младше 16 лет.

Для вступления в силу закон должны одобрить в Совете Федерации и подписать президент.

Проект закона был внесен в Госдуму в 2011 году, через два года он прошел первое чтение.
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