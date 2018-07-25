Госдума разрешила регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об упрощении регистрации автомобилей и получения номерных знаков на них.

Он разрешает оформлять государственную регистрацию нового автомобиля у дилеров без посещения ГИБДД. Инспекторы будут присваивать автомобилям сочетания букв и цифр, а изготовление металлических номерных табличек — регистрационный знак — передадут аккредитованным частным компаниям.

На подержанные автомобили нововведение распространяться не будет.

Стоимость этой услуги определит Федеральная антимонопольная служба, а компании, которые смогут оформлять регистрацию, включат в реестр.

Этот же законопроект устанавливает, что собственником автомобиля не может быть лицо младше 16 лет.

Для вступления в силу закон должны одобрить в Совете Федерации и подписать президент.