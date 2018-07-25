Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре

Комитет ранее возглавлял режиссер Станислав Говорухин. Он умер 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.

Госдума утвердила депутата от «Единой России», члена высшего совета партии Елену Ямпольскую на посту председателя парламентского комитета по культуре.

Елена Ямпольская — главный редактор газеты «Культура». Она известна, в частности, своими высказываниями в поддержку Иосифа Сталина и закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ямпольская работает в Госдуме с 2016 года. Ранее она занимала пост первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.