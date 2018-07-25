Елена Ямпольская возглавила комитет Госдумы по культуре
Госдума утвердила депутата от «Единой России», члена высшего совета партии Елену Ямпольскую на посту председателя парламентского комитета по культуре.
Комитет ранее возглавлял режиссер Станислав Говорухин. Он умер 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой болезни.
Елена Ямпольская — главный редактор газеты «Культура». Она известна, в частности, своими высказываниями в поддержку Иосифа Сталина и закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Ямпольская работает в Госдуме с 2016 года. Ранее она занимала пост первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.