Apple исправила ошибку в новом MacBook Pro. Он оказался таким мощным, что его приходилось охлаждать в морозилке
Компания Apple принесла извинения покупателям нового MacBook Pro за то, что ноутбук нагревается и из-за этого работает медленнее, чем предыдущие модели.
Как заявили в компании, проблема была связана с тем, что в программном обеспечении отсутствовал некий «цифровой ключ» — из-за этого компьютер при высоких температурах слишком сильно занижал тактовую частоту процессора.
Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6.
«Мы приносим извинения всем покупателям, которые столкнулись с медленной работой компьютеров. [После решения проблемы] пользователи увидят, что 15-дюймовый MacBook Pro на 70% быстрее, а 13-дюймовый ноутбук — в два раза быстрее предыдущих моделей», — говорится в заявлении Apple (англ. яз.).