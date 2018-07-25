Apple исправила ошибку в новом MacBook Pro. Он оказался таким мощным, что его приходилось охлаждать в морозилке

Компания Apple принесла извинения покупателям нового MacBook Pro за то, что ноутбук нагревается и из-за этого работает медленнее, чем предыдущие модели.

Как заявили в компании, проблема была связана с тем, что в программном обеспечении отсутствовал некий «цифровой ключ» — из-за этого компьютер при высоких температурах слишком сильно занижал тактовую частоту процессора.

Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6.