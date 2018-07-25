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Apple исправила ошибку в новом MacBook Pro. Он оказался таким мощным, что его приходилось охлаждать в морозилке

CNBC
10:38, 25 июля 2018
Надежный источник

Компания Apple принесла извинения покупателям нового MacBook Pro за то, что ноутбук нагревается и из-за этого работает медленнее, чем предыдущие модели.

Как заявили в компании, проблема была связана с тем, что в программном обеспечении отсутствовал некий «цифровой ключ» — из-за этого компьютер при высоких температурах слишком сильно занижал тактовую частоту процессора.

Apple сообщила, что проблема решена с выходом обновления для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6.

«Мы приносим извинения всем покупателям, которые столкнулись с медленной работой компьютеров. [После решения проблемы] пользователи увидят, что 15-дюймовый MacBook Pro на 70% быстрее, а 13-дюймовый ноутбук — в два раза быстрее предыдущих моделей», — говорится в заявлении Apple (англ. яз.).

CNBC
Apple продает новые модели профессиональных ноутбуков MacBook Pro с середины июля. Пользователи обнаружили, что производительность нового MacBook Pro с процессором Intel i9 падала под высокой нагрузкой — до такой степени, что он начинал работать медленнее предыдущей модели. Производительность восстанавливалась, когда ноутбук ставили в морозильную камеру.

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