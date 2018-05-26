Подозреваемый в повреждении картины Репина в Третьяковке заявил, что был пьян

Подозреваемый в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее заявил, что действовал под воздействием алкоголя. Видеозапись его допроса опубликовал Mash.

«Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел в буфет, выпил сто грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», — говорит он на записи.

Mash пишет, что подозреваемого зовут Игорь Подпорин. По словам источника «Интерфакса», это бездомный человек, который ранее не был судим и не состоял на психиатрическом учете.