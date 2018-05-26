Кадыров сообщил о задержании за хранение наркотиков племянника Оюба Титиева

В Чечне 23 мая был задержан Адам Титиев, племянник арестованного за хранение наркотиков главы регионального «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом вечером 25 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Адам Титиев также задержан по подозрению в хранении наркотиков и уже дважды — в 2001-м и 2011 году — был осужден по этой статье. Первый приговор был вынесен в Дагестане, второй — в Чечне.

Кадыров задался вопросом, собираются ли правозащитники, считающие его дядю политзаключенным, выступать в защиту его «племянника-ветерана». «Может и его запишут в политзаключенные? Тем более, что у него уже имеется большой опыт общения с правоохранительными органами и судебной системой», — заявил он.