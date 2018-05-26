Кадыров сообщил о задержании за хранение наркотиков племянника Оюба Титиева

Рамзан Кадыров
08:20, 26 мая 2018
Надежный источник

В Чечне 23 мая был задержан Адам Титиев, племянник арестованного за хранение наркотиков главы регионального «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом вечером 25 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Адам Титиев также задержан по подозрению в хранении наркотиков и уже дважды — в 2001-м и 2011 году — был осужден по этой статье. Первый приговор был вынесен в Дагестане, второй — в Чечне.

Кадыров задался вопросом, собираются ли правозащитники, считающие его дядю политзаключенным, выступать в защиту его «племянника-ветерана». «Может и его запишут в политзаключенные? Тем более, что у него уже имеется большой опыт общения с правоохранительными органами и судебной системой», — заявил он.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в Петербурге принял руководителя правозащитного центра „Мемориал“ Александра Черкасова. <…> В Чечне всех очень интересует, поднял ли Черкасов в беседе с Макроном и эту тему, попросил ли содействия в освобождении племянника?», — написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров
60-летний правозащитник Оюб Титиев находится под арестом с января 2018 года. Полиция утверждает, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили.
«Мемориал» считает дело Титиева сфабрикованным и требует передать его на федеральный уровень.
Вскоре после ареста Титиева глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правозащитников «врагами народа», заявив, что они занимаются «стукачеством». «Таким людям нет места в Чечне», — сказал глава Чечни.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Путина спросили про катастрофу «Боинга» на Украине. Он не сразу понял вопрос

32 секунды

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Сколько стоит в Европе один квадратный метр жилья. В одной картинке