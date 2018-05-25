Трамп помиловал осужденного более ста лет назад боксера-афроамериканца
Президент США Дональд Трамп помиловал боксера-афроамериканца Джека Джонсона, которого более 100 лет назад осудили за путешествие с белой женщиной.
«Я считаю, что это очень правильный шаг, что нужно исправить ошибку, которая произошла в нашей истории, и почтить по-настоящему легендарного чемпиона по боксу», — заявил Трамп в ходе специальной церемонии, состоявшейся в Овальном кабинете Белого дома. На церемонии, в числе прочих, присутствовал актер Сильвестр Сталлоне, который был одним из инициаторов помилования Джонсона.
Трамп отметил, что приговор Джонсону был «расовой дискриминацией, несправедливой с многих точек зрения».
Джек Джонсон (1878 — 1946) был первым в истории афроамериканцем, ставшим чемпионом мира в супертяжелом весе.
В 1913 году Джонсон был признан виновным в нарушении закона Манна, первоначально направленного на предотвращение торговли людьми, однако на практике используемого значительно более широко. Джонсона признали виновным в том, что он пересек границу штатов в обществе женщины «с аморальными целями», и приговорили к 10 месяцам заключения.
Приговор боксеру сочли проявлением расовой дискриминации, так как женщина, в обществе которой он путешествовал, была белой. Коллегия присяжных, признавшая Джонсона виновным, также состояла исключительно из белых американцев. Кроме того, вызывал вопросы тот факт, что нарушение, в котором Джонсона признали виновным, произошло до того, как закон Манна вступил в силу.