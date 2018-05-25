Суд обязал Samsung выплатить Apple более полумиллиарда долларов за нарушение прав

Американский суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами, и обязал выплатить компании Apple 539 миллионов долларов. Такое решение, сообщает Reuters, суд вынес после пятидневного обсуждения.

В Apple выразили удовлетворение тем, что суд «согласился с тем, что Samsung должен заплатить за копирование продукции».

При этом в официальном заявлении американской корпорации подчеркивается, что судебная тяжба с Samsung всегда «была чем-то большим, чем спор из-за денег». Представители Samsung не исключили, что решение суда будет обжаловано.