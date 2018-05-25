Суд обязал Samsung выплатить Apple более полумиллиарда долларов за нарушение прав
Американский суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами, и обязал выплатить компании Apple 539 миллионов долларов. Такое решение, сообщает Reuters, суд вынес после пятидневного обсуждения.
В Apple выразили удовлетворение тем, что суд «согласился с тем, что Samsung должен заплатить за копирование продукции».
При этом в официальном заявлении американской корпорации подчеркивается, что судебная тяжба с Samsung всегда «была чем-то большим, чем спор из-за денег». Представители Samsung не исключили, что решение суда будет обжаловано.
Патентный спор между Apple и Samsung начался в 2011 году. Apple обвинила южнокорейскую компанию в нарушении патентов, связанных как с дизайном смартфонов, так и с принципами работы таких устройств.
На одном из этапов тяжбы Apple предъявляла к Samsung финансовые требования на 2,5 миллиарда долларов, рассчитав их на основании суммарных продаж iPhone. В Samsung, в свою очередь, заявляли, что готовы покрыть ущерб лишь в 28 миллионов долларов, связанный непосредственно с нарушенными патентами.
В 2012 году американский суд постановил, что Samsung должна выплатить Apple 1,05 миллиарда долларов за нарушения патентов. В конце 2015 года Samsung удалось добиться снижения суммы до 548 миллионов долларов. Это решение, в свою очередь, было обжаловано Apple.