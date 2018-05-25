Сайты ряда американских СМИ перестали работать в Европе из-за новых правил защиты персональных данных

BBC News
12:06, 25 мая 2018
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Сайты ряда крупных американских СМИ перестали работать в Европе из-за несоответствия новым правилам защиты персональных данных (GDPR), которые вступили в силу 25 мая.

Речь, в частности, идет о сайтах газет Chicago Tribune, The Los Angeles Times и New York Daily News, которые входят в медиахолдинг Tronc, пишет BBC News.

При попытке зайти на их сайты с территории Евросоюза появляется сообщение, что издания, «к сожалению, в настоящее время недоступны в большинстве европейских стран», но ищут решения для того, чтобы ликвидировать эту проблему.

Также перестали работать сайты, входящие в холдинги Lee Enterprises и A+E Networks, сообщает CNBC.

Американская радиостанция NPR разместила на своем сайте заглушку с предложением или согласиться с использованием куков, или перейти на текстовую версию сайта, отмечает The Register.

О господи, это невероятное решение проблемы GDPR — назад в 1996 год!

По новым правилам, работающие в ЕС компании должны получить согласие пользователей на сбор персональных данных под угрозой крупных штрафов (англ. яз.).

BBC News
Правила GDPR были приняты в 2016 году. Теперь компании обязаны понятным языком спрашивать согласия на сбор персональных данных у жителей Евросоюза, а те имеют право запрашивать у компаний свои данные и требовать их удаления. За несоответствие этим правилам полагается штраф.

Подробнее о GDPR

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