Сайты ряда американских СМИ перестали работать в Европе из-за новых правил защиты персональных данных

Сайты ряда крупных американских СМИ перестали работать в Европе из-за несоответствия новым правилам защиты персональных данных (GDPR), которые вступили в силу 25 мая.

Речь, в частности, идет о сайтах газет Chicago Tribune, The Los Angeles Times и New York Daily News, которые входят в медиахолдинг Tronc, пишет BBC News.

При попытке зайти на их сайты с территории Евросоюза появляется сообщение, что издания, «к сожалению, в настоящее время недоступны в большинстве европейских стран», но ищут решения для того, чтобы ликвидировать эту проблему.

Также перестали работать сайты, входящие в холдинги Lee Enterprises и A+E Networks, сообщает CNBC.

Американская радиостанция NPR разместила на своем сайте заглушку с предложением или согласиться с использованием куков, или перейти на текстовую версию сайта, отмечает The Register.