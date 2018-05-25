Роскомнадзор составил на главреда «7×7» протокол о пропаганде наркотиков из-за интервью об их легализации

7x7
15:19, 25 мая 2018
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Роскомнадзор составил на главного редактора издания «7×7» Софью Крапоткину административный протокол о пропаганде наркотиков из-за интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова, в котором тот говорил о легализации наркотических веществ.

Интервью было опубликовано в марте 2018 года в одном из блогов на сайте «7×7». Согласно приведенным в экспертизе Роскомнадзора отрывкам, Светов заявил, в частности, что «синтетические наркотики… убивают людей гораздо эффективнее, чем героин».

«Героин выставляется в материале в более привлекательном свете за счет того, что последствия от его приема, по мнению интервьюируемого, наступают позже, чем от синтетических наркотиков», — утверждается в экспертизе, фрагменты которой опубликовал Светов. Критические же высказывания о наркотиках, по мнению экспертов, носят в интервью «единичный и общий характер».

В «7×7» заявили, что не согласны с решением Роскомнадзора и не видят в публикации пропаганды наркотиков. «Непонятно, на каком основании представители уполномоченного органа пришли к выводу, что мнение одного человека о необходимости узаконивания наркотиков может побудить кого-то их принимать», — заявили в редакции.

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено в суде.

7x7
Согласно КоАП, ответственность за пропаганду наркотиков для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
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