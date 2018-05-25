Путин рассказал о сбитом украинцами Ту-154 в ответ на вопрос о катастрофе MH17

Россия 24
15:18, 25 мая 2018
Надежный источник

Президент России Владимир Путин вспомнил «другие трагические случаи, связанные с Украиной», отвечая на вопрос о сбитом в Донбассе «Боинге».

«У нас были и другие трагические случаи, связанные с Украиной. Они сбили когда-то над Черным морем российский самолет, который летел из Израиля. И не признали своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили», — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2001 году украинские силы ПВО во время учений непреднамеренно сбили самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. На борту лайнера находились 78 человек, все они погибли. Украина не сразу признала свою ответственность за крушение и не сразу выплатила компенсации, но в 2003 году подписала соответствующие соглашения с Россией и Израилем, а затем перечислила деньги.

Выступая на форуме, Путин обвинил Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году, а также заявил о существовании нескольких версий крушения «Боинга» под Донецком. «Там несколько версий, в том числе версия и ракеты украинской армии, и самолета, и так далее», — заявил он.

Очевидно, Путин имел в виду версии о том, что «Боинг» сбили ракетой из украинского зенитного комплекса «Бук» или с украинского боевого самолета.

На прямой вопрос: «Вы утверждаете, что это была не российская ракета?», Путин ответил: «Нет, конечно. Конечно, нет».

Международная следственная группа пришла к выводу, что малайзийский «Боинг», разбившийся в Донецкой области в 2014 году, был сбит ракетой из российского зенитного комплекса «Бук». Комплекс, по данным следователей, был доставлен на Украину из России. Он принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.
По версии министерства обороны России, «Боинг» сбили ракетой из украинского «Бука». Следственный комитет РФ неоднократно заявлял, что пассажирский лайнер был атакован украинским боевым самолетом. Минобороны и СК не объясняют, почему они выдвигают разные версии катастрофы.
На борту разбившегося «Боинга», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все они погибли.

Расследование катастрофы MH17

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Путина спросили про катастрофу «Боинга» на Украине. Он не сразу понял вопрос

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