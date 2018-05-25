Минобороны: российские офицеры из доклада Bellingcat давно уволены со службы
Российские офицеры, о которых идет речь в новом докладе Bellingcat о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком, «давно уволены с военной службы», заявило Минобороны России.
Минобороны «не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил», сказано в сообщении.
По мнению ведомства, радиоперехват, запись которого легла в основу расследования Bellingcat, был сфабрикован, а в самом докладе виден «оперативный почерк» Службы безопасности Украины.
В последнем докладе исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider идет речь об офицере ГРУ Олеге Владимировиче Иванникове. Авторы расследования считают, что Иванников — человек с позывным «Орион» из переговоров, перехват которых вскоре после катастрофы «Боинга» опубликовала СБУ.
Ранее Bellingcat и The Insider идентифицировали другого участника разговора, использовавшего позывной «Дельфин». По утверждению расследователей, это российский генерал-полковник Николай Ткачев.
О помощи с идентификацией «Ориона» и «Дельфина» просила Объединенная следственная группа, которая расследует крушение малайзийского «Боинга». Предполагается, что в разговорах с их участием шла речь о перевозке комплекса «Бук», из которого мог быть сбит самолет.
Bellingcat и The Insider опубликовали свой доклад 25 мая. Накануне Объединенная следственная группа официально заявила, что самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», относившегося к 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО. Власти Нидерландов и Австралии возложили на Россию ответственность за крушение рейса MH17.