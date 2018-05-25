Минобороны: российские офицеры из доклада Bellingcat давно уволены со службы

Российские офицеры, о которых идет речь в новом докладе Bellingcat о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком, «давно уволены с военной службы», заявило Минобороны России.

Минобороны «не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил», сказано в сообщении.

По мнению ведомства, радиоперехват, запись которого легла в основу расследования Bellingcat, был сфабрикован, а в самом докладе виден «оперативный почерк» Службы безопасности Украины.