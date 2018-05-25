Координатор штаба волонтеров Навального Николай Ляскин получил 15 суток ареста

Николай Ляскин
10:24, 25 мая 2018
Надежный источник

Тверской суд Москвы приговорил сотрудника Фонда борьбы с коррупцией и координатора штаба волонтеров Алексея Навального Николая Ляскина к 15 суткам ареста за организацию протестной акции «Он нам не царь» 5 мая.

Николай Ляскин был задержан полицией 5 мая в центре Москвы, когда направлялся на акцию «Он нам не царь», приуроченную к четвертой инаугурации Владимира Путина на пост президента России. Сотрудник ФБК провел двое суток в ОВД, где на него составили протокол об административном нарушении.
За организацию митингов «Он нам не царь», которые анонсировал глава ФБК Алексей Навальный, были привлечены к ответственности более 30 сотрудников Фонда. Среди них — ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов, бывший координатор московского штаба Сергей Бойко, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и сам Алексей Навальный, который отбывает 30 суток ареста за повторное нарушение правил организации митинга и 15 суток за неповиновение полиции.

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