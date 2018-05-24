Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Yahoo News
13:50, 24 мая 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре. Соответствующее письмо Трампа, адресованное Ким Чен Ыну, опубликовал Белый дом.

В письме, в частности, говорится, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР. В этих условиях, написал Трамп, он «не видит возможности для проведения этой давно запланированной встречи».

Трамп также написал, что КНДР неоднократно упоминала о своем ядерном потенциале. «Но наш [ядерный потенциал] — настолько огромный и мощный, что я молю Бога, чтобы мы никогда его не применили», — сообщил президент США.

О планах Дональда Трампа и Ким Чен Ына провести встречу стало известно в начале марта. Саммит должен был стать первыми в истории личными переговорами действующего президента США и лидера Северной Кореи. Предполагалось, что на встрече будет обсуждаться отказ КНДР от ядерной программы.
В рамках подготовки встречи Майк Помпео — директор ЦРУ, а затем глава Госдепартамента — дважды посещал Северную Корею. Из второй поездки Помпео вернулся с тремя гражданами США, которые находились в заключении в КНДР. Их освобождение было одним из условий американских властей для переговоров с Ким Чен Ыном.

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