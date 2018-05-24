Путин назначил Рогозина главой «Роскосмоса»

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин главе государства.

Дмитрий Рогозин не попал в состав нового правительства России, сформированного после того, как Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента.

На посту вице-премьера Дмитрий Рогозин в течение шести с половиной лет курировал оборонную промышленность и космическую отрасль. За это время произошел целый ряд крупных аварий космических аппаратов. В 2017 году был потерян спутник «Метеор-М», запущенный с космодрома Восточный. В 2016 году разбился грузовой «Прогресс». В 2013 году упала ракета с тремя спутниками «Глонасс-М».