ФБР обезвредило сеть ботов, подконтрольную хакерам Fancy Bear

Сотрудникам Федерального бюро расследований США удалось обезвредить крупную сеть ботов, созданную из сотен тысяч зараженных роутеров по всему миру. Как объявило министерство юстиции США, к созданию этого ботнета причастна хакерская группировка Fancy Bear.

Ранее о появлении ботнета, получившего название VPNFilter, сообщала компания Cisco, занимающаяся производством сетевого оборудования. По ее данным, зараженная сеть насчитывает более 500 тысяч устройств марок Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link в 54 странах. В компании заметили, что с начала мая немало случаев заражения вредоносным программным обеспечением фиксируются на Украине и предупредили о возможной массированной кибератаке на страну.