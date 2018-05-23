В Вильнюсе сквер перед посольством России назовут именем Бориса Немцова

Городской совет Вильнюса решил назвать сквер возле российского посольства именем Бориса Немцова. Об этом в твиттере сообщил глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

За присвоение скверу имени российского политика высказались 32 члена совета, один был против и еще один воздержался. Решение совета вступит в силу 24 мая, заявил Кара-Мурза.