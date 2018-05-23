В Вильнюсе сквер перед посольством России назовут именем Бориса Немцова
Городской совет Вильнюса решил назвать сквер возле российского посольства именем Бориса Немцова. Об этом в твиттере сообщил глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.
За присвоение скверу имени российского политика высказались 32 члена совета, один был против и еще один воздержался. Решение совета вступит в силу 24 мая, заявил Кара-Мурза.
В феврале 2018 года имя Бориса Немцова получил участок Висконсин-авеню напротив посольства России в Вашингтоне. Кроме того, вопрос о переименовании в честь Немцова сквера возле российского посольства рассматривается в Киеве.
В марте в Москве установили мемориальную табличку на доме, где жил Немцов. Это было сделано после обращения Ксении Собчак, которая на тот момент была кандидатом в президенты. До этого мэрия отказывалась увековечить память Немцова, в коммунальные службы регулярно разрушали импровизированный мемориал политику на месте его убийства около Кремля.
Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Исполнители убийства — пятеро выходцев из Чечни — получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчика следствие не установило; адвокаты семьи Немцова считают, что это заместитель командира чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев.