Умер писатель Филип Рот

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было 85 лет.

Мистер Рот был последним из триумвирата великих писателей, — вместе с Солом Беллоу и Джоном Апдайком — которые возвышались над американской литературой во второй половине 20-го века. «Апдайк и Беллоу направляют свои фонари на мир, показывают его таким, каким он есть, — сказал однажды Рот. — Я же выкапываю яму и свечу своим фонарем в нее». (англ.яз.)

Филип Рот является автором таких всемирно известных романов, как «Американская пастораль», «Случай Портного», «Другая жизнь», «Прощай, Коламбус» и «Заговор против Америки». По восьми из его произведений были сняты художественные фильмы.

Писатель был лауреатом Пулитцеровской премии, международной Букеровской премии, литературной премии ПЕН/Фолкнер, премии Франца Кафки, Национальной книжной премии США. В 2013 году Рот был награжден французским орденом Почетного легиона.