На москвича завели уголовное дело за публикацию песни «Мой друг Гитлер» на странице «ВКонтакте»

СК возбудил против жителя Москвы уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статья 282 УК РФ) из-за публикации на своей странице «ВКонтакте» клипа на песню «Мой друг Гитлер» группы «Бухенвальд Флава».

О деле сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Официально о нем пока не сообщалось.

В списке экстремистских материалов есть видео на песню «Мой друг Гитлер». Тот ли самый ролик был опубликован на странице подозреваемого, не уточняется.

Ролик был внесен в список экстремистских материалов во второй половине 2017 года. При этом, по данным следствия, подозреваемый опубликовал песню на своей странице до этого, в 2016 году.