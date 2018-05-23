На москвича завели уголовное дело за публикацию песни «Мой друг Гитлер» на странице «ВКонтакте»
СК возбудил против жителя Москвы уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статья 282 УК РФ) из-за публикации на своей странице «ВКонтакте» клипа на песню «Мой друг Гитлер» группы «Бухенвальд Флава».
О деле сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Официально о нем пока не сообщалось.
В списке экстремистских материалов есть видео на песню «Мой друг Гитлер». Тот ли самый ролик был опубликован на странице подозреваемого, не уточняется.
Ролик был внесен в список экстремистских материалов во второй половине 2017 года. При этом, по данным следствия, подозреваемый опубликовал песню на своей странице до этого, в 2016 году.
[Источник] подчеркнул, что указанная музыкальная композиция признана Южно-Сахалинским городским судом 10 октября 2017 года экстремистским материалом, содержащим совокупность психологических и лингвистических признаков побуждений, в том числе в форме унижения и призыва к насильственным действиям по отношению к евреям, неграм, кавказцам, азиатам, гомосексуалистам и готам.