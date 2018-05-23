На москвича завели уголовное дело за публикацию песни «Мой друг Гитлер» на странице «ВКонтакте»

Агентство «Москва»
14:40, 23 мая 2018
Требует подтверждения

СК возбудил против жителя Москвы уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статья 282 УК РФ) из-за публикации на своей странице «ВКонтакте» клипа на песню «Мой друг Гитлер» группы «Бухенвальд Флава».

О деле сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. Официально о нем пока не сообщалось.

В списке экстремистских материалов есть видео на песню «Мой друг Гитлер». Тот ли самый ролик был опубликован на странице подозреваемого, не уточняется.

Ролик был внесен в список экстремистских материалов во второй половине 2017 года. При этом, по данным следствия, подозреваемый опубликовал песню на своей странице до этого, в 2016 году.

[Источник] подчеркнул, что указанная музыкальная композиция признана Южно-Сахалинским городским судом 10 октября 2017 года экстремистским материалом, содержащим совокупность психологических и лингвистических признаков побуждений, в том числе в форме унижения и призыва к насильственным действиям по отношению к евреям, неграм, кавказцам, азиатам, гомосексуалистам и готам.

Агентство «Москва»
«Бухенвальд Флава» — российский рэп-проект с нарочито ультраправыми текстами, существовавший до 2014 года. На его странице «ВКонтакте» опубликован дисклеймер: «Творчество группы не несет в себе пропаганды каких-либо идей и призывов к противоправным действиям, а является всего лишь творческим актом и художественным вымыслом».
Максимальное наказание по часть 1 статьи 282 УК РФ — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Дела об экстремизме в соцсетях

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