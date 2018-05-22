Уилл Смит вместе с Ники Джемом и Эри Истрефи исполнит официальную песню ЧМ-2018 

Billboard
19:03, 22 мая 2018
Требует подтверждения

Официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года исполнят актер и рэпер Уилл Смит, американский певец Ники Джем и певица Эра Истрефи из Косово. Об этом сообщают издания Vibe и Billboard.

В создании записи принимает участие американский продюсер Дипло. Песня будет обнародована 25 мая.

Уилл Смит опубликовал в инстаграме фотографию с Ники Джемом, на которой также отметил Дипло и Стрефи и поставил хэштег #WorldCup.

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Хотя с чемпионатом мира связаны много песен, официальная песня обычно записывается наиболее известными артистами и исполняется на финале чемпионата, который смотрят около двух миллиардов человек. В прошлые годы это были «Waka Waka» Шакиры и «The Cup of Life» Рики Мартина (англ. яз.).

Billboard
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