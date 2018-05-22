Стоимость голоса избирателя на выборах президента России повысили в восемь раз

Интерфакс
14:20, 22 мая 2018
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Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий стоимость голоса избирателя на президентских выборах почти в восемь раз — с 20 рублей до 152 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость голоса избирателя на выборах президента не менялась с 2008 года.

Стоимость голоса избирателя на парламентских выборах, напомнили авторы законопроекта, за последние 10 лет индексировалась три раза.

Партия, набравшая не менее 3% голосов на парламентских или президентских выборах, может рассчитывать на государственное финансирование. Сумма финансирования рассчитывается исходя из числа голосов, отданных за партию (зарегистрированного кандидата в президенты от партии) и установленной стоимости этих голосов.

Авторами законопроекта о повышении стоимости голоса избирателя на президентских выборах выступили лидеры всех думских фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).
Стоимость голоса избирателя на парламентских выборах последний на настоящий момент раз менялась в конце 2016 года. Тогда за голос каждого избирателя партии стали получать 152 рубля вместо 110 рублей. Индексация, как сообщалось, была проведена «для сохранения государственных выплат на прежнем уровне в связи с низкой явкой избирателей».
На выборах президента России, прошедших в марте 2018 года, два кандидата от партий набрали более 3% голосов — Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ (11,77%) и Владимир Жириновский (лидер ЛДПР набрал 5,65%). Владимир Путин, выигравший выборы с 76,69% голосов, баллотировался как самовыдвиженец.
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