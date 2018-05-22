Стоимость голоса избирателя на выборах президента России повысили в восемь раз

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий стоимость голоса избирателя на президентских выборах почти в восемь раз — с 20 рублей до 152 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость голоса избирателя на выборах президента не менялась с 2008 года.

Стоимость голоса избирателя на парламентских выборах, напомнили авторы законопроекта, за последние 10 лет индексировалась три раза.

Партия, набравшая не менее 3% голосов на парламентских или президентских выборах, может рассчитывать на государственное финансирование. Сумма финансирования рассчитывается исходя из числа голосов, отданных за партию (зарегистрированного кандидата в президенты от партии) и установленной стоимости этих голосов.