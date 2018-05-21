Жителя Ставрополя арестовали за призывы к терроризму. Обвиняемым по этому делу был математик Дмитрий Богатов
Пресненский районный суд Москвы арестовал 33-летнего жителя Ставрополя Владислава Кулешова в рамках расследования уголовного дела, обвиняемым по которому ранее проходил математик Дмитрий Богатов, сообщает ТАСС.
Кулешов заключен под стражу до 30 июня. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет») и по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК РФ («Попытка приготовления к массовым беспорядкам»).
Эти же обвинения выдвигались против Дмитрия Богатова. По данным пресс-службы Пресненского суда, уголовное дело против математика было прекращено 16 мая.
Кулешов является пользователем одного из специальных форумов для программистов. «Он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову», — рассказали в пресс-службе суда.