Жителя Ставрополя арестовали за призывы к терроризму. Обвиняемым по этому делу был математик Дмитрий Богатов

Эти же обвинения выдвигались против Дмитрия Богатова. По данным пресс-службы Пресненского суда, уголовное дело против математика было прекращено 16 мая.

Кулешов заключен под стражу до 30 июня. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет») и по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 212 УК РФ («Попытка приготовления к массовым беспорядкам»).

Кулешов является пользователем одного из специальных форумов для программистов. «Он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых инкриминировали Богатову», — рассказали в пресс-службе суда.

Математик Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года. Его заподозрили в том, что он под псевдонимом и через анонимайзеры призывал устроить массовые беспорядки на акции протеста 2 апреля в Москве.

Богатов поддерживал на своем компьютере выходной узел сети Tor — это значит, что его IP-адресом могли воспользоваться любые другие пользователи. По словам Богатова, в момент, когда были опубликованы комментарии, ставшие поводом для уголовного дела, его не было дома.

В июле, после начавшейся общественной кампании в защиту Богатова, его перевели под домашний арест. В январе 2018 года математика отпустили под подписку о невыезде.