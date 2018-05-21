Умер режиссер Александр Аскольдов. Он снял фильм «Комиссар», который был запрещен 20 лет

Как рассказала «Московскому комсомольцу» вдова режиссера, он скончался в больнице. О причинах смерти не сообщается.

Александр Аскольдов родился в Москве в 1932 году. Он окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Литинститута имени Горького.

В 1966 году Аскольдов поступил на Высшие режиссерские курсы. На следующий год в качестве дипломной работы снял фильм «Комиссар» по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картина была запрещена к показу и пролежала на полке более 20 лет. Сам режиссер был уволен с формулировкой «профессионально непригоден».

Впервые фильм «Комиссар» был показан в 1988 году в США на кинофестивале в Сан-Франциско. В этом же году картина была удостоена «Серебряного медведя» Берлинале, а также гран-при международных фестивалей в Израиле, Франции и Португалии.

«Комиссар» — единственный снятый Аскольдовым художественный фильм. Помимо этого, он снял несколько документальных лент. В последние годы Александр Аскольдов преподавал в европейских киношколах и университетах.