Самолет турецкой авиакомпании приземлился в Волгограде из-за разгерметизации салона

В Волгограде совершил экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск. Причиной посадки стала разгерметизация салона, сообщили представители аэропорта.

На борту самолета — Airbus 321 — находились 226 пассажиров и 8 членов экипажа. Пострадавших нет.

«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь — у кого-то болела голова, у кого-то давление было, оказывали психологическую помощь», — сказал представитель волгоградского аэропорта.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов в Волгоград прибудет резервный борт, который доставит пассажиров в Челябинск.

Волгоградская транспортная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщает ТАСС.