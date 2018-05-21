«Прямая линия» с Путиным впервые за 10 лет пройдет без зрителей в студии

В 2018 году «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на несколько источников, участвующих в подготовке телетрансляции.

Изменить формат «прямой линии», по словам собеседников издания, было решено, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей.

Студия, из которой Путин будет отвечать на вопросы, будет устроена, как и в предыдущие годы, в Гостином дворе, рассказали источники.

«Прямая линия», по данным Русской службы «Би-би-си», состоится 7 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока это не подтвердил. «Мы сделаем своевременное сообщение по „прямой линии“, когда придет время», — цитирует Пескова «Интерфакс».