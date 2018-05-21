При аварии вертолета в Хабаровском крае погиб бывший замдиректора ФСБ

Бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Ежков погиб при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае, сообщает «Интерфакс».

В ночь на 21 мая в Тугуро-Чумиканском районе у слияния рек Шекли и Уда совершил аварийную посадку частный вертолет «Газель 342». После приземления вертолет загорелся.

На борту находились четыре человека, один из которых скончался от сердечного приступа. Трое других пострадавших были доставлены в больницу в поселке Экимчан Амурской области. Один из них — 39-летний хабаровский предприниматель — получил серьезную травму позвоночника.

Как пояснили агентству в администрации Тугуро-Чумиканского района, погибший генерал-полковник прилетел в Приамурье из Москвы на рыбалку.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает три основные версии крушения вертолета: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.