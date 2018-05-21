При аварии вертолета в Хабаровском крае погиб бывший замдиректора ФСБ
Бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Ежков погиб при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае, сообщает «Интерфакс».
В ночь на 21 мая в Тугуро-Чумиканском районе у слияния рек Шекли и Уда совершил аварийную посадку частный вертолет «Газель 342». После приземления вертолет загорелся.
На борту находились четыре человека, один из которых скончался от сердечного приступа. Трое других пострадавших были доставлены в больницу в поселке Экимчан Амурской области. Один из них — 39-летний хабаровский предприниматель — получил серьезную травму позвоночника.
Как пояснили агентству в администрации Тугуро-Чумиканского района, погибший генерал-полковник прилетел в Приамурье из Москвы на рыбалку.
По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие рассматривает три основные версии крушения вертолета: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Генерал-полковник Анатолий Ежков до июля 2004 года занимал должность заместителя директора ФСБ РФ. Был уволен указом главы государства вскоре после нападения боевиков на Ингушетию (июнь 2004 года). После этого работал вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами компании «Сибур».