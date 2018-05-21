Координатора новосибирского штаба Навального задержали за твит об акции 5 мая

В Москве задержали Сергея Бойко, координатора новосибирского штаба Алексея Навального.

Как рассказал «Медиазоне» сам Бойко, на него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за акцию «Он нам не царь» в Москве. До суда его оставили на ночь в ОВД «Тверской».

Бойко подчеркнул, что с апреля является координатором штаба в Новосибирске, где акция 5 мая была согласована. В Москву Бойко, по его словам, приехал, чтобы принять участие в учредительном съезде партии Навального.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади уточнил, что Бойко задержали за твит с призывом выходить на акцию 5 мая. Он отметил, что в твите, опубликованном 12 апреля, не было «ни времени, ни места, никакой конкретики».