Координатора новосибирского штаба Навального задержали за твит об акции 5 мая

Медиазона
15:34, 21 мая 2018
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В Москве задержали Сергея Бойко, координатора новосибирского штаба Алексея Навального.

Как рассказал «Медиазоне» сам Бойко, на него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за акцию «Он нам не царь» в Москве. До суда его оставили на ночь в ОВД «Тверской».

Бойко подчеркнул, что с апреля является координатором штаба в Новосибирске, где акция 5 мая была согласована. В Москву Бойко, по его словам, приехал, чтобы принять участие в учредительном съезде партии Навального.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади уточнил, что Бойко задержали за твит с призывом выходить на акцию 5 мая. Он отметил, что в твите, опубликованном 12 апреля, не было «ни времени, ни места, никакой конкретики».

Акции «Он нам не царь», организованные Навальным и его сторонниками, прошли 5 мая в десятках городов России. Они были приурочены к четвертой инаугурации президента Владимира Путина.
Во многих городах акции не были согласованы. В общей сложности, в ходе них были задержаны 1600 человек. Навального задержали на акции в Москве, он получил 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации митингов.

Акции «Он нам не царь»

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