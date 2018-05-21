Китай собрался снять все ограничения рождаемости

Также, отметил источник, это решение прекратит критику в адрес властей Китая со стороны правозащитников, считающих, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека.

Снять ограничения рождаемости, по словам одного из собеседников агентства, власти Китая намерены, чтобы преодолеть тенденцию по старению населения.

Власти Китая рассматривают возможность отмены всех ограничений на число детей в семьях, сообщили Bloomberg несколько источников, близких к руководству КНР.

Китай с 1970-х годов проводил политику «одна семья — один ребенок». В последние годы это правило распространялось лишь на треть населения. Двух детей, например, было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также проживающим в сельской местности семьям, если их первый ребенок — девочка.

Из-за таких ограничений рождаемости Китай столкнулся с сокращением трудоспособного населения.