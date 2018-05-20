Авиационные власти одобрили конструкцию складного крыла самолета Boeing 777X
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило использовать конструкцию складного крыла в самолетах Boeing 777X.
Размах крыла Boeing 777X превышает 71 метр, но за счет применения складной конструкции уменьшается на 7 метров. Благодаря этому габариты лайнера не станут препятствием для его обслуживания в аэропортах, которые в противном случае не смогли бы его принять.
Законцовки крыла Boeing 777X будут складываться только после посадки. Во время полета они жестко закреплены.
Boeing's sci-fi foldable wing design for new 777s gets the go-ahead https://t.co/5jasExQbSU pic.twitter.com/wAksN2Du6n— Bloomberg (@business) May 18, 2018
Конструкция складного крыла до сих пор никогда не применялась в гражданской авиации. Ее используют в боевых палубных самолетах, чтобы они занимали меньше места на авианосцах.
Boeing 777X станет самым большим двухдвигательным пассажирским самолетом в мире. Он сможет брать на борт до 425 человек. Начало поставок таких лайнеров запланировано на 2020 год.