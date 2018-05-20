Авиационные власти одобрили конструкцию складного крыла самолета Boeing 777X

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило использовать конструкцию складного крыла в самолетах Boeing 777X.

Размах крыла Boeing 777X превышает 71 метр, но за счет применения складной конструкции уменьшается на 7 метров. Благодаря этому габариты лайнера не станут препятствием для его обслуживания в аэропортах, которые в противном случае не смогли бы его принять.

Законцовки крыла Boeing 777X будут складываться только после посадки. Во время полета они жестко закреплены.