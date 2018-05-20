Авиационные власти одобрили конструкцию складного крыла самолета Boeing 777X

Bloomberg
08:24, 20 мая 2018
Надежный источник

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило использовать конструкцию складного крыла в самолетах Boeing 777X.

Размах крыла Boeing 777X превышает 71 метр, но за счет применения складной конструкции уменьшается на 7 метров. Благодаря этому габариты лайнера не станут препятствием для его обслуживания в аэропортах, которые в противном случае не смогли бы его принять.

Законцовки крыла Boeing 777X будут складываться только после посадки. Во время полета они жестко закреплены.

Конструкция складного крыла до сих пор никогда не применялась в гражданской авиации. Ее используют в боевых палубных самолетах, чтобы они занимали меньше места на авианосцах.
Boeing 777X станет самым большим двухдвигательным пассажирским самолетом в мире. Он сможет брать на борт до 425 человек. Начало поставок таких лайнеров запланировано на 2020 год.
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