В Москве прошел учредительный съезд партии Навального. Ее назвали «Россия будущего»

В Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального. Партия получила название «Россия будущего».

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что пока в партии нет позиции председателя, но эта должность может быть учреждена на следующем съезде.

Алексей Навальный на съезде не присутствовал. Он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая.

Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF — Соболь Любовь (@SobolLubov) May 19, 2018