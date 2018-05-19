В Москве прошел учредительный съезд партии Навального. Ее назвали «Россия будущего»
В Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального. Партия получила название «Россия будущего».
Юрист ФБК Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что пока в партии нет позиции председателя, но эта должность может быть учреждена на следующем съезде.
Алексей Навальный на съезде не присутствовал. Он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая.
Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF— Соболь Любовь (@SobolLubov) May 19, 2018
Избрали центральный совет. В него вошли Иван Жданов, Георгий Албуров, Николай Ляскин, Любовь Соболь, Роман Рубанов, Александр Помазуев, Руслан Шаведдинов— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) May 19, 2018
По словам главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов (для регистрации партии по закону нужно по два делегата не менее чем от половины российских субъектов).