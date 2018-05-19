Кадыров: в Грозном боевики попытались захватить людей в православной церкви. Погибли двое полицейских и прихожанин

В Грозном убиты четверо боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила, сообщил «Интерфаксу» глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ходе спецоперации погибли двое полицейских и прихожанин. Следственный комитет сообщил также, что при нападении двое сотрудников полиции получили ранения.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из Западных стран», — заявил Кадыров. У боевиков с собой были обрез, ножи и топорики, а также 10 бутылок с горючей смесью, передает «Интерфакс».

По словам Рамзана Кадырова, трое боевиков были жителями Чечни, еще один — предполагаемый главарь группы — был жителем неназванного соседнего региона.

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе церкви 19 мая произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что видели человека на крыше окруженного полицией дома. Близлежащие улицы были перекрыты.