Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса
Королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, сообщил 19 мая Кенсингтонский дворец, официальная резиденция принца.
Также принц получил титулы графа Дамбартона и барона Килкила (Дамбартон и Килкил — города в Шотландии и Северной Ирландии соответственно).
«Таким образом, принц Гарри становится Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской», — сказано в сообщении.
Днем 19 мая состоится свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Вот как пройдет церемония.
В Великобритании мужчины из королевской семьи по традиции получают от монарха в день свадьбы титул. Предполагалось, что титул герцога Сассекса получат сын Елизаветы II принц Эдвард и брат принца Гарри принц Уильям, однако они стали соответственно герцогами Эдинбургскими и Кембриджскими.
Титул герцога Сассекса носил в начале XIX века сын короля Георга III принц Август Фредерик. После принца титул никому не перешел, так как у него не оказалось наследников.