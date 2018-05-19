Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса

Также принц получил титулы графа Дамбартона и барона Килкила (Дамбартон и Килкил — города в Шотландии и Северной Ирландии соответственно).

«Таким образом, принц Гарри становится Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской», — сказано в сообщении.

Днем 19 мая состоится свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Вот как пройдет церемония

В Великобритании мужчины из королевской семьи по традиции получают от монарха в день свадьбы титул. Предполагалось, что титул герцога Сассекса получат сын Елизаветы II принц Эдвард и брат принца Гарри принц Уильям, однако они стали соответственно герцогами Эдинбургскими и Кембриджскими.

Титул герцога Сассекса носил в начале XIX века сын короля Георга III принц Август Фредерик. После принца титул никому не перешел, так как у него не оказалось наследников.