Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса

Кенсингтонский дворец
09:07, 19 мая 2018
Надежный источник

Королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, сообщил 19 мая Кенсингтонский дворец, официальная резиденция принца.

Также принц получил титулы графа Дамбартона и барона Килкила (Дамбартон и Килкил — города в Шотландии и Северной Ирландии соответственно).

«Таким образом, принц Гарри становится Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской», — сказано в сообщении.

Кенсингтонский дворец
Днем 19 мая состоится свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Вот как пройдет церемония.
В Великобритании мужчины из королевской семьи по традиции получают от монарха в день свадьбы титул. Предполагалось, что титул герцога Сассекса получат сын Елизаветы II принц Эдвард и брат принца Гарри принц Уильям, однако они стали соответственно герцогами Эдинбургскими и Кембриджскими.
Титул герцога Сассекса носил в начале XIX века сын короля Георга III принц Август Фредерик. После принца титул никому не перешел, так как у него не оказалось наследников. 

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