В Москве устроили митинг в поддержку главы РИА Новости Украина. Туда пришли Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян

У посольства Украины в Москве днем 18 мая устроили акцию в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На нее пришли, в частности, руководители агентства «Россия сегодня» (туда входит РИА Новости) Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. У них в руках были плакаты с фотографией Вышинского и надписями «ЦеЕвропа» и «Truth not treason» («Правда, а не измена»). Среди участников митинга, судя по видеотрансляции РИА Новости, был активист консервативного движения SERB Александр Петрунько.

Сколько человек пришло на акцию, пока не сообщается. На трансляции видно по крайней мере десятки участников.