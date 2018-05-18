В Москве устроили митинг в поддержку главы РИА Новости Украина. Туда пришли Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян

РИА Новости
12:10, 18 мая 2018
Надежный источник

У посольства Украины в Москве днем 18 мая устроили акцию в поддержку арестованного главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На нее пришли, в частности, руководители агентства «Россия сегодня» (туда входит РИА Новости) Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. У них в руках были плакаты с фотографией Вышинского и надписями «ЦеЕвропа» и «Truth not treason» («Правда, а не измена»). Среди участников митинга, судя по видеотрансляции РИА Новости, был активист консервативного движения SERB Александр Петрунько.

Сколько человек пришло на акцию, пока не сообщается. На трансляции видно по крайней мере десятки участников.

СБУ обвиняет Кирилла Вышинского в госизмене. Спецслужба утверждает, что он ездил в Крым для «оправдания аннексии» полуострова и в Донбасс — для «поддержки сепаратистов», а также получал из России деньги «за подрывную деятельность». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В СБУ заявили, что РИА Новости Украина прекратит работу на территории страны.
В России после задержания Вышинского возбудили уголовное дело о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста» и «привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности».

Дело Кирилла Вышинского

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